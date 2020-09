Inizio Anno Scolastico, Locatelli: Positivi Questi Primi Giorni (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, parla di scuola nel corso di un intervista a “Buongiorno”, su Sky Tg 24. “Credo che far ripartire la scuola, e farla arrivare alla fine dell’Anno Scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente Positivi Questi Primi Giorni, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace” dichiara. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità, dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali o territoriali” conclude. Leggi su youreduaction (Di giovedì 17 settembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco, parla di scuola nel corso di un intervista a “Buongiorno”, su Sky Tg 24. “Credo che far ripartire la scuola, e farla arrivare alla fine dell’nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità, sia un’assoluta priorità per il Paese. Personalmente ritengo decisamente, perché si è ripartiti in maniera decisamente efficace” dichiara. “E’ ovvio che ci deve essere una compartecipazione di tutti a questa progettualità, dalle famiglie alle scuole, ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali o territoriali” conclude.

