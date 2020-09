Hitler e Mussolini? Lo dicono in molti Impensabile Iva Zanicchi | in difesa di Fausto Leali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Hanno fatto scalpore le parole disu Benitoe Adolfal Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ma indel cantante ecco che si schiera Iva, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. "Si è espresso male. E poi quello che ha detto lui lo senti dire spesso e volentieri anche da tanta gente", a minimizzato la. Per inciso,aveva detto in buona sostanza cheera un fan del Duce e cheinventò le pensioni e "fece tante cose buone". Contro, però, si è schierata Vladimir Luxuria, ospite in collegamento: "Vero che la stazione di ...