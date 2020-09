Gravina non molla l’idea play off e conferma: “Siamo pronti a riaprire gli stadi” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa culla e la accarezza da un po’, quell’idea. I play off per Gabriele Gravina vede i play off come un punto di svolta verso una nuova concezione di calcio e non intende abbandonare il pensiero: “Sto lavorando a un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare il titolo”, ha dichiarato il presidente della Figc al Corriere dello Sport, a cui ha parlato anche della possibile riapertura degli stadi: “Ho fiducia nel premier Conte, che ho incontrato con grande piacere, ma la fiducia richiede risposte in tempi brevi perché c’è un protocollo di grande qualità e ci sono le condizioni per una riapertura parziale. Il botteghino vale il 15% dei ricavi per i club, il suo taglio parziale farà più magre le casse”. La situazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa culla e la accarezza da un po’, quell’idea. Ioff per Gabrielevede ioff come un punto di svolta verso una nuova concezione di calcio e non intende abbandonare il pensiero: “Sto lavorando a un campionato diviso in tre fasi, con una final eight per assegnare il titolo”, ha dichiarato il presidente della Figc al Corriere dello Sport, a cui ha parlato anche della possibile riapertura degli stadi: “Ho fiducia nel premier Conte, che ho incontrato con grande piacere, ma la fiducia richiede risposte in tempi brevi perché c’è un protocollo di grande qualità e ci sono le condizioni per una riapertura parziale. Il botteghino vale il 15% dei ricavi per i club, il suo taglio parziale farà più magre le casse”. La situazione ...

