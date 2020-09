Gf Vip nel caos: Patrizia De Blanck si spoglia, Flavia Vento va via, Zorzi rientra (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Gf Vip ha aperto da pochissimo le porte ai telespettatori ma è già successo di tutto al suo interno. Avrete letto di tutto e di più a riguardo e in poche ore è accaduto talmente tanto che potreste esservi persi qualcosa. Tra i colpi di scena della contessa Contessa Patrizia De Blanck, l’abbandono da parte di Flavia Vento e la febbre improvvisa di Tommaso Zorzi non è mancato nulla nello show di Alfonso Signorini. Ecco tutti gli aggiornamenti. GF Vip: una raffica di colpi di scena Se vi siete qualche aggiornamento dalla casa del Gf Vip non preoccupatevi. Andiamo con ordine. A poche ore dall’ingresso dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, sono iniziati i primi problemi. Tommaso Zorzi ha lamentato di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Gf Vip ha aperto da pochissimo le porte ai telespettatori ma è già successo di tutto al suo interno. Avrete letto di tutto e di più a riguardo e in poche ore è accaduto talmente tanto che potreste esservi persi qualcosa. Tra i colpi di scena della contessa ContessaDe, l’abbandono da parte die la febbre improvvisa di Tommasonon è mancato nulla nello show di Alfonso Signorini. Ecco tutti gli aggiornamenti. GF Vip: una raffica di colpi di scena Se vi siete qualche aggiornamento dalla casa del Gf Vip non preoccupatevi. Andiamo con ordine. A poche ore dall’ingresso dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, sono iniziati i primi problemi. Tommasoha lamentato di ...

