Ferrero, il premio Nutella ai dipendenti: le cifre (Di giovedì 17 settembre 2020) La pandemia non ha fermato la Ferrero e per tutti i dipendenti, con la busta paga di ottobre, è in arrivo il “premio Nutella”: ecco a quanto ammonta. Gli stabilimenti Ferrero non si fermano e la produzione è riuscita a raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati nonostante la pandemia. Se molte aziende stanno affrontando … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 17 settembre 2020) La pandemia non ha fermato lae per tutti i, con la busta paga di ottobre, è in arrivo il “”: ecco a quanto ammonta. Gli stabilimentinon si fermano e la produzione è riuscita a raggiungere gli obiettivi che erano stati fissati nonostante la pandemia. Se molte aziende stanno affrontando … L'articolo proviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : Ferrero, 2mila euro di premio annuale a tutti i dipendenti. Accordo tra azienda e sindacati: “Soddisfazione nonosta… - SkyTG24 : Accordo sindacati-Ferrero, premio da 2000 euro per seimila lavoratori - sole24ore : Ferrero, a 6mila dipendenti in Italia un premio da 2.100 euro ad ottobre - alexarmuzzi : RT @Corriere: Ferrero, a ottobre il «premio Nutella»: ai dipendenti 2.100 euro - romi_andrio : RT @sole24ore: Ferrero, a 6mila dipendenti in Italia un premio da 2.100 euro ad ottobre -