Diletta Leotta | “Il libro? L’idea mi è venuta durante il lockdown Non è mai esistito alcun video hard”

"Nei mesi del lockdown ho riflettuto, quando ho avuto il tempo per guardarmi dentro. E ho tenuto questo 'diario', scrivendo ciò che ho provato nei momenti più difficili della mia vita". Così Diletta Leotta, conduttrice di DAZN e Radio 105, racconta in una lunga intervista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni di com'è nata l'idea di scrivere il suo libro che sarà presto in vendita. "Nel 2016 mi è stato hackerato il telefonino e alcune mie foto sono finite in rete. A luglio del 2019 poi sono stata ricattata via sms nel cuore della notte. Il messaggio era: 'Hai 8 ore di tempo per consegnare 30 mila euro, altrimenti diffondiamo un filmato intimo che ti riguarda'. Non esisteva nessun video, ...

