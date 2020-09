Covid, salgono i casi a Castellammare di Stabia: l’annuncio del sindaco (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Asl Na 3 Sud ci ha comunicato che altri 6 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 61enne, di una 50enne, di un 50enne, di una 80enne, di un 47enne e di una 42enne che di recente si sono sottoposti al tampone, il cui esito ha confermato il contagio da Covid”. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia ha comunicato ai cittadini nuovi casi di positività al Covid in città. “Tutti si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e a loro auguro di guarire in fretta, al pari degli altri 38 cittadini attualmente alle prese con il coronavirus. L’Azienda Sanitaria, purtroppo, ci ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Asl Na 3 Sud ci ha comunicato che altri 6 cittadini didisono risultati positivi al-19. Si tratta di un 61enne, di una 50enne, di un 50enne, di una 80enne, di un 47enne e di una 42enne che di recente si sono sottoposti al tampone, il cui esito ha confermato il contagio da”. Gaetano Cimmino,didiha comunicato ai cittadini nuovidi positività alin città. “Tutti si trovano attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva e a loro auguro di guarire in fretta, al pari degli altri 38 cittadini attualmente alle prese con il coronavirus. L’Azienda Sanitaria, purtroppo, ci ha ...

