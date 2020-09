Coronavirus | il vaccino sta finalmente per arrivare E si parla di una data ben precisa

(Di giovedì 17 settembre 2020) Se i test vanno bene, le prime dosi delin Italia potrebberogià alla fine di quest’anno, addirittura entro la fine di novembre: è la svolta ottimistica rivelata all’agenzia ANSA da Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxord Universiìty alla messa a punto del prototipo di. “I primi 2-3 milioni di dosi deldovrebberoall’Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente, dopo la sospensione temporanea a causa di una reazione sospetta su un volontario poi dimostratasi non legata al candidato”. Se non si verificheranno criticità e la sperimentazione proseguirà come ...

Open_gol : L’epidemiologo sul dato dei ricoveri: «Tendenza inquietante». E sul vaccino dice: «Dovrà farlo almeno il 60% della… - RaiNews : #coronavirus #Covid_19 La sperimentazione Oxford-Irbm-AstraZeneca è ripresa dopo la temporanea sospensione dovuta a… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Di Maio: 'Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazi… - EGinori : RT @giopank: #COVID19 @realDonaldTrump: vaccino potrebbe essere pronto ad ottobre e distribuzione sarà rapidissima. 100milioni di dosi entr… - klaretta2006 : RT @Open_gol: Modelli ripetitivi e dati apparentemente duplicati: le perplessità sollevate da un gruppo di esperti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

Vaccino pronto a metà ottobre". Biden ribatte: "Le scoperte scientifiche non seguono i cicli elettorali". E negli USA i morti sono già oltre 200.000.Inizieremo a distribuire un vaccino contro il Covid-19 "a ottobre". Lo ha ribadito Donald Trump, in contrasto con le dichiarazioni del direttore dei Centers for Disease Control (Cdc), Robert Redfield, ...Cinque giorni per avere il risultato del tampone e solo ieri pomeriggio l’esito: positiva. Una bambina di neanche un anno, che per due giorni ha frequentato un nido privato di Pisa, è risultata positi ...