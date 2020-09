Brescia, Ndoj al bar viola quarantena per coronavirus: arrivano scuse e spiegazioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Pizzicato al bar nonostante dovesse rimanere in isolamento dopo la positività al coronavirus. Il calciatore del Brescia Emanuele Ndoj fa mea culpa e spiega il perché delle sua azioni. Dopo essere stato pizzicato dai Carabinieri e deunciato per penalmente, il calciatore delle Rondinelle ha dato la sua versione attraverso un post pubblicato su Instagram.Ndoj al bar: arrivano le scuse social"Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. É vero. Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po' d'aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo". Sono queste le parole apparse su Instagram sul profilo di Emanuele Ndoj per provare a spiegare quanto accadutogli."Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Pizzicato al bar nonostante dovesse rimanere in isolamento dopo la positività al. Il calciatore delEmanuelefa mea culpa e spiega il perché delle sua azioni. Dopo essere stato pizzicato dai Carabinieri e deunciato per penalmente, il calciatore delle Rondinelle ha dato la sua versione attraverso un post pubblicato su Instagram.al bar:lesocial"Ho sbagliato. Non dovevo uscire di casa. É vero. Mi dispiace chiedo scusa, volevo solo prendere un po' d'aria perché da settimane non uscivo, ma accusatemi solo di questo". Sono queste le parole apparse su Instagram sul profilo di Emanueleper provare a spiegare quanto accadutogli."Non fatelo per colpe che non ho perché non ho mai messo in ...

