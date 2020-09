Bielorussia, le donne in piazza strappano i passamontagna ai poliziotti – Il video (Di giovedì 17 settembre 2020) Non si fermano in Bielorussia le manifestazioni di piazza contro la rielezione di Alexander Lukashenko. Nonostante il presidente abbia dato carta bianca alle forze di sicurezza e ai poliziotti antisommossa per reprimere brutalmente la protesta, i manifestanti hanno continuato a far sentire la propria voce. E in alcuni casi, soprattutto le donne, hanno reagito strappando i passamontagna agli agenti, costringendoli così a ritirarsi e a nascondere il volto per non essere identificati. Intanto, oggi 17 settembre il Parlamento Ue ha chiesto sanzioni europee contro Lukashenko, condannando allo stesso tempo le violente repressioni dei manifestanti. In una risoluzione adottata con 574 sì, 37 no e 82 astensioni, il Parlamento ha respinto i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, che si ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 settembre 2020) Non si fermano inle manifestazioni dicontro la rielezione di Alexander Lukashenko. Nonostante il presidente abbia dato carta bianca alle forze di sicurezza e aiantisommossa per reprimere brutalmente la protesta, i manifestanti hanno continuato a far sentire la propria voce. E in alcuni casi, soprattutto le, hanno reagito strappando iagli agenti, costringendoli così a ritirarsi e a nascondere il volto per non essere identificati. Intanto, oggi 17 settembre il Parlamento Ue ha chiesto sanzioni europee contro Lukashenko, condannando allo stesso tempo le violente repressioni dei manifestanti. In una risoluzione adottata con 574 sì, 37 no e 82 astensioni, il Parlamento ha respinto i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali, che si ...

