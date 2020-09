Besseghini (Arera): “In ‘meta-emergenza’ pandemia mai venuto meno confronto” (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Ci troviamo, oggi, in una strana condizione. Volendo usare metafore chimiche potremmo parlare di una ‘meta-emergenza”, un processo di transizione ad una fase più complessa di quella dalla quale proveniamo”. Lo afferma Stefano Besseghini, Presidente di Arera, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta dall’Autorità. Alla domanda se sia “possibile una regolazione normale, ordinaria, in tempi di meta-emergenza” Besseghini risponde ricordando “la risposta di natura operativa, che questa Autorità ha scelto di adottare sin dalle fasi iniziali dell’emergenza” che “si sostanzia nel tentativo di rendere gli interventi regolatori il più ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Ci troviamo, oggi, in una strana condizione. Volendo usare metafore chimiche potremmo parlare di una ‘meta-emergenza”, un processo di transizione ad una fase più complessa di quella dalla quale proveniamo”. Lo afferma Stefano, Presidente di, presentando a Parlamento e Governo la Relazione annuale 2019 sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta dall’Autorità. Alla domanda se sia “possibile una regolazione normale, ordinaria, in tempi di meta-emergenza”risponde ricordando “la risposta di natura operativa, che questa Autorità ha scelto di adottare sin dalle fasi iniziali dell’emergenza” che “si sostanzia nel tentativo di rendere gli interventi regolatori il più ...

