Auto incendiata sull’A1 | denso fumo invade la carreggiata | vigili del fuoco sul posto

CorriereUmbria : Auto si incendia nel tratto umbro dell'autostrada del sole #autosole #incidente #terni #orvieto #attigliano… - TerlizziLiveIt : Ancora un'auto incendiata nella notte in pieno centro abitato - user_tv : Cervinara. Via Roma - CiociariaO : Auto incendiata: è giallo. Al vaglio le immagini delle telecamere - infoiteconomia : Auto elettrica: ecco cosa accade e cosa non bisogna fare se viene incendiata -

Ultime Notizie dalla rete : Auto incendiata

Agenzia ANSA

Un auto si incendia nel bel mezzo dell'autostrada A1, nel tratto umbro, tra Attigliano e Orvieto, in provincia di Terni, ed è determinante l'intervento della polizia stradale di Orvieto per evitare in ...Auto in fiamme lungo l’autostrada del Sole. Intervento lampo di polizia stradale e vigili del fuoco tra Attigliano e Orvieto dove, per cause in corso d’accertamento, è divampato un incendio che ha div ...Il rogo della vettura, in via Increa, secondo i carabinieri della locale stazione intervenuti sarebbe di natura accidentale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando di Monza. Ness ...