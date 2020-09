X-Factor | “tampone show” di Emma live

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 16 settembre 2020) AncheMarrone, insieme al resto del cast di X-, si è dovuta sottoporre al tampone per Covi per scoprire di esser o meno positiva. Per fortuna per lei è tutto a posto ma la cantante ha voluto condividere il divertente momento! Torna domani, giovedì 17 Settembre, X-Italia! Subito si inizierà con le puntate dedicate alle audizioni ma aimanca sempre meno! Così i giudici, iArticolo completo: X-: “tampone show” didal blog SoloDonna