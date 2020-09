Von der Leyen: «Il 37% del Recovery Fund andrà alla lotta al cambiamento climatico» (Di mercoledì 16 settembre 2020) La presidente della Commissione nel primo discorso a Bruxelles sullo stato dell’Unione: “Con Conte presto un vertice sulla sanità”. Progetti ambiziosi anche per la green economy e per il digitale. “Il popolo europeo sta ancora soffrendo, è un periodo di ansia, sono preoccupati di come sbarcare il lunario, la pandemia e l’incertezza non sono ancora … L'articolo Von der Leyen: «Il 37% del Recovery Fund andrà alla lotta al cambiamento climatico» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) La presidente della Commissione nel primo discorso a Bruxelles sullo stato dell’Unione: “Con Conte presto un vertice sulla sanità”. Progetti ambiziosi anche per la green economy e per il digitale. “Il popolo europeo sta ancora soffrendo, è un periodo di ansia, sono preoccupati di come sbarcare il lunario, la pandemia e l’incertezza non sono ancora … L'articolo Von der: «Il 37% delandràal» proviene da www.meteoweek.com.

