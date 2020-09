Uomini e Donne, Trono over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 16 settembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uomini e Donne continua il suo incessante percorso tra conoscenze e scontri. La puntata di oggi, mercoledì 16 settembre, non farà eccezione. Il dating show di Maria de Filippi, infatti, metterà in scena tutto il suo repertorio. Quindi di sicuro non ci si annoierà. Cosa succede nella puntata di oggi? Scopriamo insieme. Al solito, la domanda è sempre la stessa: ci sarà il Trono over o il Trono Classico. E la risposta, quest’anno, non cambia mai: entrambi. Già, perché come succede ormai dall’inizio della nuova stagione i protagonisti dei due troni condivideranno lo studio e anche le conoscenze. Vediamo intanto le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 settembre 2020)continua il suo incessante percorso tra conoscenze e scontri. La puntata di, mercoledì 16, non farà eccezione. Il dating show di Maria de Filippi, infatti, metterà in scena tutto il suo repertorio. Quindi di sicuro non ci si annoierà. Cosa succede nella puntata di? Scopriamo insieme. Al solito, la domanda è sempre la stessa: ci sarà ilo il. E la risposta, quest’anno, non cambia mai: entrambi. Già, perché come succede ormai dall’inizio della nuova stagione i protagonisti dei due troni condivideranno lo studio e anche le conoscenze. Vediamo intanto le ...

