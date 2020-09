Trump pubblica un video di Biden che ascolta un rap anti-polizia: ma era un falso (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un bugiardo seriale: Donald Trump ha twittato un video in cui Joe Biden sembra far ascoltare durante un suo comizio "Fuck the police", il famoso rap del 1998 dei Nwa contro la polizia. "La Cina sta ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un bugiardo seriale: Donaldha twittato unin cui Joesembra farre durante un suo comizio "Fuck the police", il famoso rap del 1998 dei Nwa contro la. "La Cina sta ...

MaxRibaudo : @paolomadron @domanigiornale Spaventoso. Speravo in almeno il doppio. Speravo come fan della carta stampata. Ma se… - gianlonostro : @aletapparini Anche perché la stessa opinione pubblica (in particolare gli elettori di Trump) non vedono di buon oc… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 16.9.2020 To: USA PRESIDENT MR. D.J. TRUMP – FROM: R.PAU ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER IN POLITICAL ASY… - MaxRibaudo : L'articolo su Donald #Trump che incita i propri elettori a sparare alla gente sospettata di un crimine senza aspett… - JacZan : RT @minomazz: Nella premessa ci sono due informazioni sbagliate. Trump non è in recupero, le rivolte non hanno spostato l'opinione pubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump pubblica Agguato a Los Angeles, gravi due vicesceriffi. Trump pubblica il video: «Animali da colpire» Il Messaggero Punire Putin, accontentare Trump. Il dilemma tedesco sul Nord Stream 2

Il caso Navalny è diventato una patata bollente geopolitica. Pressioni su Berlino per bloccare il Nord Stream 2, mentre escono indiscrezioni su un accordo tra Germania e Stati Uniti (risalente a prima ...

Lanci (Lenovo): «Le vendite di pc cresceranno nei prossimi 18-24 mesi»

Lenovo, azienda numero uno al mondo nei pc, ha inaugurato a Milano il suo primo «concept store» in Europa, in Corso Matteotti. «Non un tradizionale retail store che punta tutto sulla vendita di prodot ...

IL PRESIDENTE USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere disponibile entro un mese - un’accelerazione anche rispetto alle sue stesse previsioni otti ...

Il caso Navalny è diventato una patata bollente geopolitica. Pressioni su Berlino per bloccare il Nord Stream 2, mentre escono indiscrezioni su un accordo tra Germania e Stati Uniti (risalente a prima ...Lenovo, azienda numero uno al mondo nei pc, ha inaugurato a Milano il suo primo «concept store» in Europa, in Corso Matteotti. «Non un tradizionale retail store che punta tutto sulla vendita di prodot ...Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che un vaccino contro il coronavirus potrebbe essere disponibile entro un mese - un’accelerazione anche rispetto alle sue stesse previsioni otti ...