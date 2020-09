Tragedia a Sesto Fiorentino: a 12 anni scivola in bagno, sbatte violentemente la testa e muore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tragedia a Sesto Fiorentino. Un incidente domestico, è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12 anni, avvenuta in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. A darne notizia il quotidiano La Nazione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe scivolato in bagno e, caduto in malo modo, avrebbe battuto violentemente la testa. Quel che è certo è che la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo. Non aveva risposta e allora è corsa in bagno per controllare la situazione. Il dramma nella villetta di Sesto Fiorentino Dopo aver provato inutilmente ad aprire la porta, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020). Un incidente domestico, è questa la prima ipotesi sulla causa della morte di un bambino d 12, avvenuta in una villetta sulle colline di Querceto, dove viveva con i genitori e un fratello maggiore. A darne notizia il quotidiano La Nazione. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbeto ine, caduto in malo modo, avrebbe battutola. Quel che è certo è che la mamma del ragazzo, insospettita dal suo silenzio, ha iniziato a chiamarlo. Non aveva risposta e allora è corsa inper controllare la situazione. Il dramma nella villetta diDopo aver provato inutilmente ad aprire la porta, ...

infoitinterno : Muore a 12 anni cadendo in casa. Tragedia a Sesto Fiorentino - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: Muore a 12 anni cadendo in casa. Tragedia a Sesto Fiorentino - qn_lanazione : Muore a 12 anni cadendo in casa. Tragedia a Sesto Fiorentino - RedazioneLaNews : #Milano Tragedia a Sesto, donna precipita dal 5 piano: morta dopo un 'volo' di 15 metri -