Suarez oltre il "no" della Juve: sosterrà comunque l'esame di italiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) La situazione attaccante in casa Juventus si sta probabilmente delineando in maniera definitiva: nelle ultime ore si è registrato il sorpasso di Edin Dzeko

Ultime Notizie dalla rete : Suarez oltre Calciomercato Juventus, Suarez si allontana: tutto su Dzeko e Kean Sport Fanpage Mercato, Kumbulla è della Roma. Bale-Tottenham, ritorno vicino

La Roma ha il suo nuovo difensore. Si tratta di Marash Kumbulla, che svolgerà le visite mediche di rito a Villa Stuart prima di firmare un contratto quinquennale con la società giallorossa. Dopo Pedro ...

Juve, il rebus del bomber: in 4 per la maglia n.9

Suarez, Dzeko, Giroud o Milik: chi sarà il nuovo centravanti dei campioni d’Italia? – Vidal finalmente all’Inter e Kumbulla alla Roma, ma non solo: ecco tutti gli affari del calciomercato Il mistero s ...

Calciomercato Juventus, Suarez si allontana: tutto su Dzeko e Kean

Le ultime notizie del 16 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Tutto più complicato per Suarez: i tempi per fare arrivare le carte necessarie per il ...

