Salvini | “Consigliare a mio figlio di scaricare Immuni? È adulto | sceglie con la sua testa”

"Consigliare a mio figlio di installare Immuni? È adulto e sa scegliere con la sua testa". Così il leader della Lega risponde all'invito del sottosegretario al ministero della Salute, Sandra Zampa, che oggi, in una intervista, esortava i giovani studenti a installare l'app per il tracciamento dei contagi. "Se fossi il sottosegretario Zampa", ha aggiunto Matteo Salvini, "mi preoccuperei di far studiare gli alunni a scuola, non di altro".

