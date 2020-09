Regionali in Campania, Meloni a Napoli attacca De Luca: Lasci il Pd. E poi si improvvisa pizzaiola (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Questa è la pizza Giorgia. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Napoli per un appuntamento elettorale in vista delle Regionali in Campania, ha soprannominato la pizza che ha appena preparato a Napoli in un locale del lungomare. Riferendosi al governatore uscente e attuale candidato del centrosinistra, Vincenzo De Luca, Meloni aveva detto tra l’altro: “In Campania c’è un governatore che passa la sua giornata a insultare il Governo nazionale e il partito di cui fa parte, prendendone le distanze. Se è coerente, dovrebbe dimettersi dal Partito democratico, perché altrimenti, a casa mia, quando voti De Luca ti tieni la Azzolina”. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Questa è la pizza Giorgia. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, aper un appuntamento elettorale in vista dellein, ha soprannominato la pizza che ha appena preparato ain un locale del lungomare. Riferendosi al governatore uscente e attuale candidato del centrosinistra, Vincenzo Deaveva detto tra l’altro: “Inc’è un governatore che passa la sua giornata a insultare il Governo nazionale e il partito di cui fa parte, prendendone le distanze. Se è coerente, dovrebbe dimettersi dal Partito democratico, perché altrimenti, a casa mia, quando voti Deti tieni la Azzolina”. L'articolo proviene ...

Radicali : L'Italia paga 49 MILIONI l'anno per la mancata gestione dei rifiuti in #Campania. Il motivo? La regione non può chi… - mattinodinapoli : Regionali Campania 2020, Meloni ci crede: «De Luca cabarettista, la partita è aperta» - Lucapag83018036 : RT @M49liberorso: Mi piacerebbe che fossero @sbonaccini + @ellyesse a guidare il centro sinistra, mi piacerebbe un sacco. Ora pensiamo a v… - AScribellito : Il Sud respinge Salvini, alle regionali la Lega non sfonderà in Campania e Puglia - AScribellito : RT @ilriformista: Il #Sud respinge #Salvini, alle regionali la @LegaSalvini non sfonderà in Campania e Puglia @Gia_Passarelli https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Campania Elezioni regionali Campania 2020, la guida: candidati, liste e regolamento Money.it Regionali, Meloni: De Luca insulta il governo, se lo voti ti tieni Azzolina

NAPOLI – «In Campania c’è un governatore che passa la sua giornata a insultare il governo nazionale e il partito di cui fa parte, prendendone le distanze. Se fosse coerente dovrebbe dimettersi dal Par ...

Coronavirus, bollettino del 15 settembre: in Sicilia contagi in leggero rialzo, 77 i nuovi positivi

CATANIA - Contagi in leggero rialzo in Sicilia dove - dopo i 65 casi di ieri e i 61 del giorno prima - l'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 77 casi nelle ultime 24 ore. Ma va detto c ...

Vaccini antinfluenzali, De Luca annuncia: «Acquistati per 4 milioni di campani»

«Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia». Lo ha detto il governatore della ...

NAPOLI – «In Campania c’è un governatore che passa la sua giornata a insultare il governo nazionale e il partito di cui fa parte, prendendone le distanze. Se fosse coerente dovrebbe dimettersi dal Par ...CATANIA - Contagi in leggero rialzo in Sicilia dove - dopo i 65 casi di ieri e i 61 del giorno prima - l'ultimo bollettino del ministero della Salute riporta 77 casi nelle ultime 24 ore. Ma va detto c ...«Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia». Lo ha detto il governatore della ...