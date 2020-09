Referendum, il ‘No’ fa tremare il governo. Possibili effetti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era inevitabile, ed ora che siamo a pochi giorni dal Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari la politicizzazione del quesito appare in tutta lla sua chiarezza. Perché oltre che sull’architettura parlamentare, il Referendum rischia di avere serie ripercussioni sul governo, cosa di cui sono consapevoli tutti i soggetti politici. Tanto che non è improbabile trovare nei corridoi di palazzo chi voterà SI controvoglia e chi voterà NO dopo aver votato affermativamente durante l’iter parlamentare. governo a rischio Al di là dell’impatto sulle attività parlamentari, che si vedrebbero soltanto dopo un eventuale scioglimento anticipato delle Camere o alla conclusione naturale della legislatura (marzo 2023), è il governo in carica ad ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era inevitabile, ed ora che siamo a pochi giorni dalcostituzionale sul taglio dei parlamentari la politicizzazione del quesito appare in tutta lla sua chiarezza. Perché oltre che sull’architettura parlamentare, ilrischia di avere serie ripercussioni sul, cosa di cui sono consapevoli tutti i soggetti politici. Tanto che non è improbabile trovare nei corridoi di palazzo chi voterà SI controvoglia e chi voterà NO dopo aver votato affermativamente durante l’iter parlamentare.a rischio Al di là dell’impatto sulle attività parlamentari, che si vedrebbero soltanto dopo un eventuale scioglimento anticipato delle Camere o alla conclusione naturale della legislatura (marzo 2023), è ilin carica ad ...

