"Non vedo qual'è il problema". Albano Carrisi e la pensione, quanti soldi gli servono "solo per pagare il caffè agli amici" (Di mercoledì 16 settembre 2020) La pensione di Albano Carrisi continua a far discutere. Intervistato da I Lunatici su Rai Radiodue, il crooner di Cellino San Marco ha spiegato: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere con 1.470 euro di pensione?'". Al Bano ribadisce la sua risposta, onesta al limite del brutale: "No, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ladicontinua a far discutere. Intervistato da I Lunatici su Rai Radiodue, il crooner di Cellino San Marco ha spiegato: "Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi; stata fatta; 'tu ce la faresti a vivere con 1.470 euro di?'". Al Bano ribadisce la sua risposta, onesta al limite del brutale: "No, non ce la farei, data la mia posizione. Non riuscirei nemmeno ail caff. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di. Non; il. La gente ...

