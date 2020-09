No, il referendum sul taglio dei parlamentari non prevede vaccini e Tso obbligatori (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 7 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta un testo. Si legge: «ATTENZIONE. Nel referendum sul taglio dei parlamentari, sono inserite in maniera occulta i vaccini e il TSO obbligatori, quindi chi vota SI, autorizza la propria morte e quella degli altri. VOTATE TUTTI…. NO!!!! INOLTRE SI DOVREBBE CONTROLLARE LO SPOGLIO DELLE SCHEDE, DI QUESTI CRIMINALI NON C’È DA FIDARSI». Il riferimento è alla riforma costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, approvata dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2019 senza la maggioranza qualificata di 2/3 necessaria a rendere il provvedimento immediatamente effettivo, e che i cittadini italiani sono chiamati a ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 7 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta un testo. Si legge: «ATTENZIONE. Nelsuldei, sono inserite in maniera occulta ie il TSO, quindi chi vota SI, autorizza la propria morte e quella degli altri. VOTATE TUTTI…. NO!!!! INOLTRE SI DOVREBBE CONTROLLARE LO SPOGLIO DELLE SCHEDE, DI QUESTI CRIMINALI NON C’È DA FIDARSI». Il riferimento è alla riforma costituzionale chela riduzione del numero dei, approvata dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2019 senza la maggioranza qualificata di 2/3 necessaria a rendere il provvedimento immediatamente effettivo, e che i cittadini italiani sono chiamati a ...

