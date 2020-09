MotoGp, Bagnaia: "Trovato un buon passo nei test" (Di mercoledì 16 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - " Giornata molto positiva, con il team abbiamo Trovato subito un assetto con cui mi sono Trovato veramente bene. Il mio passo era molto veloce, e ho finito la sessione in Top 3 '. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) MISANO ADRIATICO - " Giornata molto positiva, con il team abbiamosubito un assetto con cui mi sonoveramente bene. Il mioera molto veloce, e ho finito la sessione in Top 3 '. ...

Sport_Mediaset : La #Ducati ha scelto #Bagnaia per il dopo #Dovizioso. Il ds #Ciabatti: 'Ha fatto un passo nella direzione giusta ve… - Eurosport_IT : PRIMO TRIONFO IN CARRIERA ?????? Morbidelli brucia tutti alla partenza e trova il primo successo in MotoGP, 2°… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: Pernat: 'Valentino Rossi ha passato il testimone alla VR46 a Misano': FAST BY PROSECCO DOC - 'L'Academy ha sfornato dei ca… - gponedotcom : Pernat: 'Valentino Rossi ha passato il testimone alla VR46 a Misano': FAST BY PROSECCO DOC - 'L'Academy ha sfornato… - corsedimoto : MOTOGP - I progetti #Ducati in #MotoGP ruotano intorno a Pecco #Bagnaia. Davide #Tardozzi sottolinea il processo di… -