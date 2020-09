L’uomo in questo video parla della riforma costituzionale del 2016 e non del referendum del 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 28 agosto 2020 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un uomo che, appoggiandosi su un tavolo, srotola un lungo foglio contenente un testo di riforma costituzionale e commenta criticamente alcuni degli articoli di legge contenuti nel provvedimento, tra questi l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 39. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Importantissimo!!! Da guardare e da condividere a tutti, ma proprio a tutti!!!». Il riferimento è alla riforma costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, approvata dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2019 senza la maggioranza qualificata di 2/3 ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 28 agostosu Facebook è stato pubblicato unche mostra un uomo che, appoggiandosi su un tavolo, srotola un lungo foglio contenente un testo die commenta criticamente alcuni degli articoli di legge contenuti nel provvedimento, tra questi l’articolo 10, l’articolo 11 e l’articolo 39. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Importantissimo!!! Da guardare e da condividere a tutti, ma proprio a tutti!!!». Il riferimento è allache prevede la riduzione del numero deimentari, approvata dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2019 senza la maggioranza qualificata di 2/3 ...

schopenhauer788 : RT @tullio_cicerone: “Quando io non sarò più, sono sicuro che gli storici [...] si chiederanno come un uomo abbia potuto trascinarsi dietro… - ADIMedia : L'uomo si sforza di trovare appagamento con i propri sforzi che saranno sempre limitati e insoddisfacenti, e spesso… - roma_hardboiled : @Apndp Ho letto questo libro e l'ho trovato molto utile per demolire la fascio-retorica. Ma farei un passo indietro… - francesco088661 : RT @francesco088661: @LegaSalvini CHE BRAVO PRETE! Non Solidarizza con Salvini per l'Aggressione subita a #Pontassieve! Questo Reverendo d… - CurosoRoberto : RT @ElectaEditore: 'Dada mirava a distruggere i ragionevoli inganni dell'uomo e recuperare l'ordine naturale e irragionevole' #Auguri a Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo questo Scuola, ultime notizie. Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia. Il Paese non può dividersi Il Sole 24 ORE