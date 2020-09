Liga in rosso nel 2019/2020, ricavi in calo a 1,9 mld (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bilancio Liga 2019 2020 – La Liga chiude l’esercizio 2019-2020 in rosso, con una perdita netta di 5,72 milioni di euro. La Lega calcio spagnola ha risentito dell’impatto della pandemia di Covid-19 sui propri conti. Il fatturato si è ridotto dell’1,86% ed è stato, ancora una volta, vicino ai 2 miliardi di euro, pari a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Bilancio– Lachiude l’esercizioin, con una perdita netta di 5,72 milioni di euro. La Lega calcio spagnola ha risentito dell’impatto della pandemia di Covid-19 sui propri conti. Il fatturato si è ridotto dell’1,86% ed è stato, ancora una volta, vicino ai 2 miliardi di euro, pari a … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

