Juventus | Danilo | “Spero di fare ancora meglio quest’anno”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Uno dei giocatori che potrebbecomodo a mister Pirlo in questa stagione è. Il terzino brasiliano ha capacità di spinta ma non solo, sa giocare anche sinistra ed è una chiave tattica su cui lasta lavorando. Lo si è visto col Novara interpretare la sua posizione giocando più largo in fase difensiva e accorciando in una sorta di difesa a tre quando in possesso. Sebbene non sia arrivato a “furor di popolo” per la tipologia di operazione che lo ha portato a Torino,si è mostrato comunque sempre pronto a dare ildi sé per la causa. Nell’intervista rilasciata al sito della Fifa ha voluto dare una opinione sulla stagione passata e sulla vittoria dello scudetto.ha vinto ben tre dei ...