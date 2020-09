Incendio al porto di Ancona, il risveglio della città: la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non ci sono stati né morti né feriti e il porto di Ancona è tornato operativo. Resta chiusa, tuttavia, l’area interessata dall’Incendio – ora sotto controllo – che questa notte ha coinvolto una serie di capannoni. La causa del rogo è ancora incerta, anche se testimoni riferiscono di aver sentito cinque o sei esplosioni. Nelle immagini, il risveglio della città e dell’hinterland, con la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L'articolo Incendio al porto di Ancona, il risveglio della città: la colonna di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non ci sono stati né morti né feriti e ildiè tornato operativo. Resta chiusa, tuttavia, l’area interessata dall’– ora sotto controllo – che questa notte ha coinvolto una serie di capannoni. La causa del rogo è ancora incerta, anche se testimoni riferiscono di aver sentito cinque o sei esplosioni. Nelle immagini, ilcittà e dell’hinterland, con ladidi. L'articoloaldi, ilcittà: ladi ...

