Incendio al porto di Ancona, Arpam: "Picco di Pm1 alle 8 di mattina, valori in calo". Scuole e asili chiusi anche domani (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nella notte, il porto di Ancona è stato interessato da un vasto Incendio che ha provocato un picco di Pm1, rilevato dall'Arpam, stamattina alle 8. I valori pero' sono ora in discesa. E' stato detto oggi durante la riunione del Coc, a cui hanno partecipato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti con deleghe ai porti Roberto Traversi e la deputata M5s Mirella Emiliozzi, oltre alla sindaca Valeria Mancinelli. Riunione che prosegue con un gruppo piu' tecnico, di cui fanno parte Arpam, vigili del fuoco, protezione civile autorita' sanitarie. "Al momento tutte le ipotesi sulle cause dell'Incendio sono aperte", spiega Angelo Molinari, direttore ...

