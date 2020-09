Il Lugano ufficializza Kurashev e Antonietti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il giovane attaccante arriva in prestito dai Chicago Blackhawks. Il possente difensore ha firmato un two-ways Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il giovane attaccante arriva in prestito dai Chicago Blackhawks. Il possente difensore ha firmato un two-ways

Serge Pelletier può contare su due nuovi giocatori. Il Lugano ha infatti ufficializzato l'arrivo in prestito dai Chicago Blackhawks di Philipp Kurashev e la sottoscrizione da parte di Eliot Antonietti ...

Rosaria Cannavò ha un nuovo amore. E’ finito il matrimonio con Andrea Berti, imprenditore ligure, con cui è andata a nozze il 20 giugno 2015 in Sicilia dopo un lungo fidanzamento. La bella showgirl 36 ...

