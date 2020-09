I fantasmi del post-Covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono «guariti» da mesi,ma continuano ad avere sintomi che non passano. E la loro vita, per ora, È stravolta.Nella giungla dei rimedi anti-CovidI numeri, si sa, non mentono: di Covid-19 sono morti, al mondo, oltre 800 mila persone (su quasi 28 milioni di casi), e 18 milioni circa sono i guariti. Ma i numeri non raccontano tutta la verità. In quella fotografia in bianco e nero, da una parte i perduti, dall'altra i sopravvissuti, mancano tutti quelli che, a distanza di mesi dalla «guarigione», non sono mai tornati come prima; si alzano a fatica dal letto, hanno dolori muscolari e toracici, fiato corto, disturbi cognitivi. Come se il fantasma della malattia continuasse, implacabile, a seguirli.Guariti imperfetti, eterni convalescenti. O, come li chiamano negli Stati Uniti, i «long haulers»: termine che ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono «guariti» da mesi,ma continuano ad avere sintomi che non passano. E la loro vita, per ora, È stravolta.Nella giungla dei rimedi anti-I numeri, si sa, non mentono: di-19 sono morti, al mondo, oltre 800 mila persone (su quasi 28 milioni di casi), e 18 milioni circa sono i guariti. Ma i numeri non raccontano tutta la verità. In quella fotografia in bianco e nero, da una parte i perduti, dall'altra i sopravvissuti, mancano tutti quelli che, a distanza di mesi dalla «guarigione», non sono mai tornati come prima; si alzano a fatica dal letto, hanno dolori muscolari e toracici, fiato corto, disturbi cognitivi. Come se il fantasma della malattia continuasse, implacabile, a seguirli.Guariti imperfetti, eterni convalescenti. O, come li chiamano negli Stati Uniti, i «long haulers»: termine che ...

panorama_it : Sono «guariti» da mesi,ma continuano ad avere sintomi che non passano. E la loro vita, per ora, È stravolta. - PavliukArkhyp : I fantasmi del passato dovrebbero rimanere nel passato - jobwithinternet : RT @italiadeidolori: Guardatevi attorno: in Italia iniziano a fare un po' dappertutto murales su muri e palazzi. Questo è segno del ?comuni… - duxfightdemon : RT @italiadeidolori: Guardatevi attorno: in Italia iniziano a fare un po' dappertutto murales su muri e palazzi. Questo è segno del ?comuni… - riccardoweiss : @leopadanofe @mariobortoluss1 @mrzchm Lui é uno dei padri fondatori di questa industria dell'odio, quello che con i… -

Ultime Notizie dalla rete : fantasmi del I fantasmi del post-Covid Panorama Star Wars, cosa pensa Liam Neeson della Minaccia Fantasma e di Jar-Jar Binks

Liam Neeson fu Qui-Gon Jinn nell'Episodio I di Star Wars, da sempre divisivo per i fan, anche a causa dell'alieno Jar-Jar Binks: ecco cosa pensa Neeson del film e del personaggio. Alla sua uscita oltr ...

ACCADDE OGGI – Lehman Brothers: 12 anni fa il crack che innescò la Crisi

Il 15 settembre del 2008 andava in scena a Wall Street la bancarotta più rovinosa di sempre. Ma come si arrivò a quell’improvviso fallimento? All’origine di tutto c’era la bolla dei mutui subprime Cad ...

Candidati, ascoltate noi giovani

Legnano – La Politica fa ancora presa? Sì, non è ancora un vecchio fantasma che si aggira solamente tra i media e i canali televisivi. La politica pensata dai giovani di Politics Hub – un gruppo che o ...

Liam Neeson fu Qui-Gon Jinn nell'Episodio I di Star Wars, da sempre divisivo per i fan, anche a causa dell'alieno Jar-Jar Binks: ecco cosa pensa Neeson del film e del personaggio. Alla sua uscita oltr ...Il 15 settembre del 2008 andava in scena a Wall Street la bancarotta più rovinosa di sempre. Ma come si arrivò a quell’improvviso fallimento? All’origine di tutto c’era la bolla dei mutui subprime Cad ...Legnano – La Politica fa ancora presa? Sì, non è ancora un vecchio fantasma che si aggira solamente tra i media e i canali televisivi. La politica pensata dai giovani di Politics Hub – un gruppo che o ...