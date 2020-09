Grande Fratello Vip, è bufera. Fausto Leali parla di Mussolini: “Ha fatto le cose… Hitler nella storia era un suo fan” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passate più di 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip e nella Casa di Cinecittà è già successo di tutto: il ritiro di Flavia Vento perché le mancavano i cani, il “nudo” di Patrizia De Blanck, l’abbandono momentaneo di Tommaso Zorzi per una febbre sospetta. Ma anche Fausto Leali ha fatto parlare di sé. Il cantautore 75enne è stato ripreso dalle telecamere mentre parlava positivamente di Benito Mussolini. Questa la frase incriminata: “Mussolini? Ha fatto delle cose per l’umanità, per le pensioni, le cose… Poi è andato con Hitler. Hitler nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passate più di 24 ore dall’inizio delVip eCasa di Cinecittà è già successo di tutto: il ritiro di Flavia Vento perché le mancavano i cani, il “nudo” di Patrizia De Blanck, l’abbandono momentaneo di Tommaso Zorzi per una febbre sospetta. Ma anchehare di sé. Il cantautore 75enne è stato ripreso dalle telecamere mentreva positivamente di Benito. Questa la frase incriminata: “? Hadelle cose per l’umanità, per le pensioni, le cose… Poi è andato con...

