Golf | Us Open al via | da Tiger a Thomas riparte lo show C' è anche Paratore

MaurizioTrezzi : Da giovedì 17 settembre al Golf Pelagone di Gavorrano si gioca il Toscana Open valevole per l'italian Pro Tour. In… - golftgcom : Libere riflessioni sulla gara più importante dell'anno #golf #italianopen - golftgcom : Il presidente di @ChervoGolf a ruota libera sul presente e sul futuro del #golf italiano - OA_Sport : Golf, US Open 2020: Sam Horsfield e Scottie Scheffler rinunciano, positivi al coronavirus. L’americano è asintomati… -

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il Grande Slam per celebrare al meglio i 50 anni compiuti lo scorso 16 giugno. Phil Mickelson allo US Open di golf, al via da domani a domenica a Mamaroneck (New York), ha una ...