God of War 2 è ufficiale, il Ragnarok sta per arrivare su PS5 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il PlayStation 5 showcase si è concluso con la consueta "bomba": Sony ha ufficialmente svelato con un piccolo teaser il ritorno di God of War.Il prossimo capitolo uscirà su PS5 nel 2021.News in allestimento.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il PlayStation 5 showcase si è concluso con la consueta "bomba": Sony ha ufficialmente svelato con un piccolo teaser il ritorno di God of War.Il prossimo capitolo uscirà su PS5 nel 2021.News in allestimento.Leggi altro...

gabri_ves : @_patariko comunque adesso è gara tra Metroid Prime 4, Bayonetta 3 e God of War 2 (esclusi SMT V e BOTW 2 perché s… - alisander91 : Ragnarok is Coming: ecco un teaser di God of War 2 mie impressioni a caldo - italiatopgames : Playstation 5: Adesso sappiamo tutto! Prezzi, Data di uscita, Final Fantasy XVI, God of War 2 e... - SerialGamerITA : God of War 2: svelato il teaser del nuovo capitolo per PS5, arriverà nel 2021! - ItaliaPes : Playstation 5: Adesso sappiamo tutto! Prezzi, Data di uscita, Final Fantasy XVI, God of War 2 e... -