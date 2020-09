Coronavirus: insegnante positiva, 20 studenti in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) ORISTANO, 16 SET - Una insegnante dei corsi di recupero positiva al Coronavirus e una ventina di alunni, in quarantena, in attesa di tampone. È accaduto nella Scuola media di viale Sardegna a Terralba,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) ORISTANO, 16 SET - Unadei corsi di recuperoale una ventina di alunni, in, in attesa di tampone. È accaduto nella Scuola media di viale Sardegna a Terralba,...

