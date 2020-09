Coronavirus, impennata di contagi nel Regno Unito: 4mila nuovi casi in 24 ore, è record da inizio maggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreBoom di contagi da Coronavirus nel Regno Unito: sono quasi 4mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record dai primi di maggio, a fronte di un livello di test quotidiani oltre i 220mila. Lo certificano i dati diffusi oggi dal governo britannico, segnalando anche un aumento di morti giornalieri (20) e un lieve ma costante rialzo di ricoveri in reparto o in terapia intensiva (900 e 115 pazienti totali, al momento, nell’intero Paese). Di fronte a questi dati, però, il premier Boris Johnson, durante un’audizione di fronte al coordinamento delle commissioni parlamentari a Westminster, ha assicurato che sarà fatto «tutto quanto è in nostro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 16 settembreBoom didanel: sono quasinelle ultime 24 ore, undai primi di, a fronte di un livello di test quotidiani oltre i 220mila. Lo certificano i dati diffusi oggi dal governo britannico, segnalando anche un aumento di morti giornalieri (20) e un lieve ma costante rialzo di ricoveri in reparto o in terapia intensiva (900 e 115 pazienti totali, al momento, nell’intero Paese). Di fronte a questi dati, però, il premier Boris Johnson, durante un’audizione di fronte al coordinamento delle commissioni parlamentari a Westminster, ha assicurato che sarà fatto «tutto quanto è in nostro ...

