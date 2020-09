Cile, il ct Rueda: “I giovani della Nazionale non hanno raggiunto il livello di Vidal e Sanchez” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ct della Nazionale Cilena, Reinaldo Rueda, ha recentemente analizzato le differenza tra i suoi uomini a disposizione attualmente e la squadra su cui poteva contare il suo predecessore Marcelo Bielsa, forte di calciatori del calibro di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez: “Non so se ho a disposizione un giocatore con autostima, convinzione e sfrontatezza come Alexis Sanchez o Arturo Vidal a 22 anni. Il maestro Bielsa ha avuto la fortuna di incontrare questi giocatori e goderseli. Io non ne ho che possano giocare titolari nella Nazionale Cilena. I big della Nazionale accolgono bene i giovani, sono molto accoglienti. Ma i giovani non sono riusciti a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ctna, Reinaldo, ha recentemente analizzato le differenza tra i suoi uomini a disposizione attualmente e la squadra su cui poteva contare il suo predecessore Marcelo Bielsa, forte di calciatori del calibro di Arturoed Alexis Sanchez: “Non so se ho a disposizione un giocatore con autostima, convinzione e sfrontatezza come Alexis Sanchez o Arturoa 22 anni. Il maestro Bielsa ha avuto la fortuna di incontrare questi giocatori e goderseli. Io non ne ho che possano giocare titolari nellana. I bigaccolgono bene i, sono molto accoglienti. Ma inon sono riusciti a ...

sportface2016 : #Cile, il ct Reinaldo #Rueda paragona i suoi giovani ai veterani Arturo #Vidal e Alexis #Sanchez - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Rueda, ct Cile: 'Per Sanchez anno traumatico, ma tutto passerà in fretta. Ha ancora molto da dare' - FcInterNewsit : Rueda, ct Cile: 'Per Sanchez anno traumatico, ma tutto passerà in fretta. Ha ancora molto da dare' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Rueda, ct Cile: 'Manca un bomber, il riferimento è stato Vidal. Sanchez, due anni complicati' - FcInterNewsit : Rueda, ct Cile: 'Manca un bomber, il riferimento è stato Vidal. Sanchez, due anni complicati' -