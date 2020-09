Ci mancava solo il tormentone delle Autonomie Le Regioni tornano in pressing su Boccia | a caccia di poteri

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Alla fine il presidente dell’Emilia Romagna e quello del Veneto l’hanno (quasi) spuntata: l’autonomia amministrativa auspicata da Stefano Bonaccini, inseguita già nel corso del suo primo mandato nell’accordo raggiunto con il governo guidato dall’ex premier Paolo Gentiloni nel 2017 e da Luca Zaia, che ne ha fatto una vera e propria bandiera potendo contare anche sul plebiscito (98%) del Sì al referendum con il quale il 22 ottobre del 2017 aveva chiesto per la sua regione maggior autonomia dallo Stato centrale, pare in dirittura d’arrivo. Il disegno di legge quadro sul quale sta lavorando il ministro per gli Affari regionali, Francesco, è quasi pronto per essere portato all’attenzione del Parlamento all’inizio di ottobre. Cuore del ddl è l’attribuzione alledi ...

Fontana3Lorenzo : Dopo l'aggressione fisica a Matteo Salvini, ci mancava solo una chiara minaccia di morte nei confronti di Luca Zaia… - SergioGhio2 : @MarcoGiovagnol3 @hastatoMiluccio @SuperFiammetta @fedemello @vfeltri Al resto del discorso, mancava solo una virgo… - Aurorasmile13 : @6dimattina_ Sisi ho visto anzi grazie per questo tweet così ora abbiamo la conferma. Mi ero insospettita perché Am… - TricomiF : RT @pierpi13: ci mancava solo lui - irLemure : RT @pierpi13: ci mancava solo lui -

Ultime Notizie dalla rete : mancava solo

Corriere del Ticino

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il numero uno italiano non stecca l’esordio negli Internazionali BNL d’Italia 2020 e centra la qualificazione al terzo turno ai danni di Federico Coria, fratello ...La Next-Gen è arrivata su PC. NVIDIA è riuscita a spazzare via le ombre che hanno caratterizzato le GPU RTX 2000, spesso in difficoltà in 4K e troppo simili nelle prestazioni alla generazione preceden ...Sono passate solo 24h dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e non mancano le notizie choc e le polemiche. Dopo il ritiro momentaneo di Tommaso Zorzi per febbre e l’abbandono di Flavia Vento ...