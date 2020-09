Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi rifiuta di indossare la mascherina scava tombe per le vittime del Covid-19: accade a Gresik in Giava Orientale, una provincia dell’Indonesia. Stando a quanto riportato dal Jakarta Post, e ripreso dai media internazionali tra cui il britannico Telegraph, in Indonesia sarebbero almeno otto persone che si sono rifiutate di indossare le mascherine e sono state costrette a scavare sepolture per i morti a causa del virus.“Ci sono solo tre persone che si occupano delle sepolture disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto mettere queste persone a lavorare insieme a loro”, ha raccontato un politico locale. Si tratterebbe, secondo le dichiarazioni delle autorità locali, di una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chidilascavaper ledel-19: accade a Gresik in, una provincia dell’Indonesia. Stando a quanto riportato dal Jakarta Post, e ripreso dai media internazionali tra cui il britannico Telegraph, in Indonesia sarebbero almeno otto persone che si sonote dile mascherine e sono state costrette a scavare sepolture per i morti a causa del virus.“Ci sono solo tre persone che si occupano delle sepolture disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto mettere queste persone a lavorare insieme a loro”, ha raccontato un politico locale. Si tratterebbe, secondo le dichiarazioni delle autorità locali, di una ...

fanpage : La singolare punizione contro coloro che si rifiuteranno di indossare la mascherina - HuffPostItalia : Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale - Piergiulio58 : Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale | L'HuffPost - luisa_chiari : RT @HuffPostItalia: Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale - Mil_Pas : RT @HuffPostItalia: Chi rifiuta di indossare la mascherina scaverà tombe per le vittime del Covid in Giava Orientale -