Chi è Davide Varriale, il fidanzato di Serena Spena a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è Davide Varriale, il fidanzato di Serena Spena a Temptation Island 2020 Davide Varriale è il fidanzato di Serena Spena. I due sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Davide e Serena stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata da un’amicizia, ma è stata segnata sin dall’inizio da sfiducia e gelosia. Adesso il loro rapporto comincia a deteriorarsi, soprattutto a causa della gelosia morbosa di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi è, ildiè ildi. I due sono una delle coppie di, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi.stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La loro storia è nata da un’amicizia, ma è stata segnata sin dall’inizio da sfiducia e gelosia. Adesso il loro rapporto comincia a deteriorarsi, soprattutto a causa della gelosia morbosa di ...

