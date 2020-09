Catania, mercato a costo zero ma c’è chi sogna la Serie B (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell'incertezza che regna nel campionato di Serie C senza spettatori negli stadi e con pochi ricavi per le società, i club hanno deciso di fare mercato a costo zero. Il coronavirus ha causato una vera crisi economica non solo in Serie A ma anche in Lega Pro e tra i club che cercano svincolati c'è anche il Catania che finora ha messo a disposizione di mister Raffaele calciatori senza contratto. Zanchi, Albertini, Maldonado, Gatto, Izco, Rosaia, Sarao sono i colpi rossazzurri di questa fine estate. Alla lista si aggiunga anche il rientro dal Milan di Pecorino. Focus oggi del quotidiano La Sicilia sul mercato etneo. C'è anche la storia di Izco, un ritorno gradito dai tifosi. Questa squadra, rinnovata e che ancora accoglierà altri giocatori (un ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nell'incertezza che regna nel campionato diC senza spettatori negli stadi e con pochi ricavi per le società, i club hanno deciso di fare. Il coronavirus ha causato una vera crisi economica non solo inA ma anche in Lega Pro e tra i club che cercano svincolati c'è anche ilche finora ha messo a disposizione di mister Raffaele calciatori senza contratto. Zanchi, Albertini, Maldonado, Gatto, Izco, Rosaia, Sarao sono i colpi rossazzurri di questa fine estate. Alla lista si aggiunga anche il rientro dal Milan di Pecorino. Focus oggi del quotidiano La Sicilia suletneo. C'è anche la storia di Izco, un ritorno gradito dai tifosi. Questa squadra, rinnovata e che ancora accoglierà altri giocatori (un ...

Calcio Catania, la miracolosa rivoluzione di mercato a parametro zero

CATANIA - I dirigenti hanno fatto di necessità virtù: i sette acquisti fin qui annunciati sono tutti giocatori svincolati. Zanchi, Albertini, Maldonado, Gatto, Izco, Rosaia, Sarao. Alla lista si aggiu ...

Tateo (ag. Sarao e Curcio) a Catanista: “Vi presento Manuel. Curcio vicino all’Alessandria”

Intervenuto nel corso della puntata odierna di Catanista il Talk, Giovanni Tateo, agente tra tutti di Manuel Sarao e Alessio Curcio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: SU SARAO – “Penso sia un‘o ...

CATANIA - I dirigenti hanno fatto di necessità virtù: i sette acquisti fin qui annunciati sono tutti giocatori svincolati. Zanchi, Albertini, Maldonado, Gatto, Izco, Rosaia, Sarao. Alla lista si aggiu ...Intervenuto nel corso della puntata odierna di Catanista il Talk, Giovanni Tateo, agente tra tutti di Manuel Sarao e Alessio Curcio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: SU SARAO – "Penso sia un'o ...