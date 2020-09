Calcio: Murru a Torino, in corso le visite mediche (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - Torino, 16 SET - visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino per Nicola Murru. Accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, il giocatore si sta sottoponendo agli esami di rito prima ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, -, 16 SET -allo stadio Olimpico Grandeper Nicola. Accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, il giocatore si sta sottoponendo agli esami di rito prima ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Murru a Torino, in corso le visite mediche - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Murru a Torino, in corso le visite mediche - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Murru a Torino, in corso le visite mediche - apetrazzuolo : MERCATO - Murru a Torino, in corso le visite mediche - napolimagazine : MERCATO - Murru a Torino, in corso le visite mediche -