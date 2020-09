Brucia il porto di Ancona | chiuse le scuole | “Non aprite le finestre”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grande incendio è scoppiato neldi: fiamme e fumo si vedono da tutta la città,lee raccomandazioni per tutti. Fuoco e fumo denso si stanno propagando daldiverso tutta la città. E’ allarme adper un incendio scoppiato per cause ancora da accertare, alle prime ore di oggi, 16 settembre. Le fiamme sono partite da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati ma per fortuna non si registrano vittime né feriti. Il grande rogo si è sviluppato nell’area ex Tubimar, una zona piena di attività commerciali e industriali. ...