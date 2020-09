Barcellona, Suarez e Vidal non convocati per l’amichevole contro il Girona (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luis Suarez e Arturo Vidal sono sempre più lontani dal Barcellona. I due calciatori blaugrana, infatti, non prenderanno parte all’amichevole che gli uomini di Ronald Koeman disputeranno quest’oggi alle ore 19:00 contro il Girona. L’allenatore olandese ha deciso di lasciare entrambi fuori dalla lista dei convocati, annunciata poco fa dai canali social ufficiali del Barcellona. Un ulteriore segnale che avvicina il cileno all’Inter e l’uruguaiano lontano dal club catalano. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luise Arturosono sempre più lontani dal. I due calciatori blaugrana, infatti, non prenderanno parte all’amichevole che gli uomini di Ronald Koeman disputeranno quest’oggi alle ore 19:00il. L’allenatore olandese ha deciso di lasciare entrambi fuori dalla lista dei, annunciata poco fa dai canali social ufficiali del. Un ulteriore segnale che avvicina il cileno all’Inter e l’uruguaiano lontano dal club catalano.

