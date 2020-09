As: tre piste per Suarez, non c’è la Juve (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il futuro di Luis Suarez è ancora un’incognita. Il quotidiano spagnolo As ha provato a delineare i diversi scenari possibili. Tra questi non rientra la Juventus, trattativa ormai sfumata probabilmente per le tempistiche. Le opzioni sono essenzialmente tre: la permanenza al Barcellona, il Paris Saint–Germain o l’Atletico Madrid. L'articolo As: tre piste per Suarez, non c’è la Juve ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il futuro di Luisè ancora un’incognita. Il quotidiano spagnolo As ha provato a delineare i diversi scenari possibili. Tra questi non rientra lantus, trattativa ormai sfumata probabilmente per le tempistiche. Le opzioni sono essenzialmente tre: la permanenza al Barcellona, il Paris Saint–Germain o l’Atletico Madrid. L'articolo As: treper, non c’è lailNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : tre piste As: tre piste per Suarez, non c'è la Juve ilnapolista Mauro De Mauro, 50 anni di mistero dalla scomparsa

Inghiottito da un buco nero, lo stesso che ha fagocitato uomini e storie del Dopoguerra. MAURO De MAURO, cronista di razza de L’Ora di Palermo, scomparve una fresca sera di settembre dinanzi casa. Era ...

Le Mans: Beretta pronto per la prima delle tre 24h in un mese

E’ l’uomo delle 24 Ore. Michele Beretta nell’arco di un solo mese ne disputerà ben tre. La prima è la 24 Ore di Le Mans che il giovane pilota italiano si è guadagnato grazie agli splendidi risultati o ...

Ancona, maxi-incendio al porto. I testimoni: «Abbiamo sentito tre esplosioni, sembrava Beirut»

«Abbiamo sentito diverse esplosioni, almeno tre, dall'una meno un quarto in poi ... con dei super mezzi che vengono utilizzati anche in caso di grossi incendi sulle piste degli aeroporti. (il Resto ...

