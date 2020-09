Anziani e donne incinta potranno saltare le file ai seggi: la circolare allo studio del Viminale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli Anziani, le donne incinta e tutti i soggetti deboli potranno saltare le file ai seggi per le elezioni amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari. In vista del voto del 20 e 21 settembre il Viminale sta elaborando una circolare da inviare ai prefetti: l’obiettivo è limitare i rischi legati al contagio da coronavirus. Quindi evitare che si formino assembramenti ai seggi e facilitare le categorie più deboli. I volontari della Protezione civile verranno impiegati fuori dagli edifici dove si voterà per agevolare l’afflusso degli elettori. In questa occasione non è consentito – sempre causa Covid – l’accesso degli elettori negli edifici con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gli, lee tutti i soggetti debolileaiper le elezioni amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari. In vista del voto del 20 e 21 settembre ilsta elaborando unada inviare ai prefetti: l’obiettivo è limitare i rischi legati al contagio da coronavirus. Quindi evitare che si formino assembramenti aie facilitare le categorie più deboli. I volontari della Protezione civile verranno impiegati fuori dagli edifici dove si voterà per agevolare l’afflusso degli elettori. In questa occasione non è consentito – sempre causa Covid – l’accesso degli elettori negli edifici con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Anziani donne Elezioni regionali e rischio Covid, corsie preferenziali ai seggi per gli anziani Corriere della Sera Ricominciamo dall’proposta per ripartire

È il tasso di dipendenza degli anziani dagli occupati. In Italia ciascun occupato ... È provato che la maggioranza delle donne vorrebbe sia lavorare sia avere figli. Se una donna si sente precaria, ...

Elezioni e coronavirus, anziani e donne in gravidanza avranno la precedenza ai seggi

Elezioni e coronavirus, le regole del Viminale in vista del voto per le regionali, amministrative e del referendum sul taglio dei parlamentari. Anziani e donne in gravidanza avranno la precedenza. Le ...

Trasacco, coppia di anziani derubata nella loro abitazione da due donne

Trasacco – Una coppia di anziani è stata derubata nella propria abitazione mentre stava pranzando da due giovani donne che avevano suonato al campanello. Una di loro, con una scusa, ha intrattenuto ...

