Ancona, notte di paura: maxi-incendio al porto. Cause da accertare (Di mercoledì 16 settembre 2020) notte di paura ad Ancona dove è divampato un incendio di grandi proporzioni nella zona del porto. Ipotesi cortocircuito Grande shock ad Ancona dove, poco dopo mezzanotte e trenta, è divampato un incendio molto esteso nella zona del porto. Le fiamme avrebbero avuto luogo da un capannone di cantieristica navale per via di corto circuito elettrico a una delle attrezzature, forse un muletto da caricamento. Questa è una delle prime ipotesi sulle Cause dell’incendio le quali, comunque, sono ancora da accertare. Il diktat del Comune “Tenere le finestre chiuse in via precauzionale, in attesa dei risultato delle analisi dell’Arpam e ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020)diaddove è divampato undi grandi proporzioni nella zona del. Ipotesi cortocircuito Grande shock addove, poco dopo mezzae trenta, è divampato unmolto esteso nella zona del. Le fiamme avrebbero avuto luogo da un capannone di cantieristica navale per via di corto circuito elettrico a una delle attrezzature, forse un muletto da caricamento. Questa è una delle prime ipotesi sulledell’le quali, comunque, sono ancora da. Il diktat del Comune “Tenere le finestre chiuse in via precauzionale, in attesa dei risultato delle analisi dell’Arpam e ...

matteosalvinimi : Un pensiero e un abbraccio ai cittadini di #Ancona e un grazie a Vigili del Fuoco e soccorritori. Per fortuna non c… - BentivogliMarco : L'incendio divampato in una delle aree delle fabbriche che seguivo nel 2001 nel porto di #Ancona oggi la ex… - TeijoLeppamaki : RT @RepubblicaTv: Ancona, vasto incendio nel porto: le fiamme visibili da chilometri di distanza: Un vasto incendio è divampato nel porto d… - FarodiRoma : Ancona invasa dal fumo dell’incendio al porto di questa notte: chiusi scuole, università, parchi, impianti sportivi… - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Ancona, vasto incendio nel porto: la colonna di fumo nella notte: Un vasto incendio è divampato nel porto di Ancona, all'… -