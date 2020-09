Amadeus “Sanremo è una certezza, si farà” (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sanremo è una certezza. Non voglio nemmeno pensare che non possa esserci, perchè è la normalità, e noi tutti abbiamo bisogno di tornare alla normalità, perchè un Sanremo con il teatro Ariston vuoto non è il Festival che vogliamo”. Così Amadeus, in un'intervista al settimanale Oggi. “Il prossimo Festival sarà quello della rinascita, farà da ponte con quello che abbiamo vissuto e ci riporterà nella normalità. E spero proprio che Fiorello sia accanto a me. Non gliel'ho chiesto perchè non ce n'è bisogno: se avrà piacere di esserci ci sarà. La nostra amicizia prevale su tutto e tutti”, aggiunge.Amadeus torna anche sull'edizione passata: “Confesso che dopo averlo fatto ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Sanremo è una. Non voglio nemmeno pensare che non possa esserci, perchè è la normalità, e noi tutti abbiamo bisogno di tornare alla normalità, perchè un Sanremo con il teatro Ariston vuoto non è il Festival che vogliamo”. Così, in un'intervista al settimanale Oggi. “Il prossimo Festival sarà quello della rinascita, farà da ponte con quello che abbiamo vissuto e ci riporterà nella normalità. E spero proprio che Fiorello sia accanto a me. Non gliel'ho chiesto perchè non ce n'è bisogno: se avrà piacere di esserci ci sarà. La nostra amicizia prevale su tutto e tutti”, aggiunge.torna anche sull'edizione passata: “Confesso che dopo averlo fatto ero ...

