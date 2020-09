Albano | viziato | polemizza | Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici

(Di mercoledì 16 settembre 2020) 'Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l'esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere condi?', La risposta è no, non ce la farei, data ...

globalistIT : - Stiamoconalerom : Tu hai viziato #albano?#rominapower no lui viziava me -

Ultime Notizie dalla rete : Albano viziato

Globalist.it

Così come l’avevamo lasciato, Domenica In è ripartito, con Mara Venier a dirigere e le due ospiti accolte nella ultima puntata di stagione, Loretta Goggi e Romina Power. Proprio a causa dell’abbraccio ...In uno dei periodi più problematici della storia dello Sport e del Mondo, solo creando un mix di esperienza , competenza, professionalità, unendo uno staff di 22 persone dalle grandi qualità sportive ...