A Roma sbarca Kumbulla | ora tocca a Milik

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il secondo acquisto del mercato estivo dellaè Marash. Il difensore èto alle 16.35 a Fiumicino con il volo AZ 1488 proveniente dall'aeroporto Catullo di Verona ed è pronto ad iniziare la sua avventura in giallorosso. Il classe 2000 è atterrato in compagnia del padre Lin, del fratello e del suo agente Gianni Vitali, e si è immediatamente recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito, step che precede la firma sul contratto quinquennale con laguadagnerà 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e arriva dall'Hellas in prestito oneroso da 5 milioni e un facile obbligo di riscatto a 18 milioni. Nell'affare ci sarà poi una parte variabile con bonus pari a 7 milioni, cifra identica al prezzo del ...

